Olanda, Van Gaal sceglie Inter e Atalanta

Van Gaal ha spiegato la sua selezione provvisoria per il Mondiale in Qatar. Ecco le sue scelte dove ci sono anche 4 “italiani”

Louis van Gaal ha spiegato la sua selezione provvisoria per il Mondiale che inizierà in Qatar tra poco meno di un mese. Il Ct dell’Olanda sorpreso perché ha scelto una lista provvisoria di ben 39 nomi: «È una lunga lista e, a dire il vero, non è il mio stile. Poiché nessuno può vedere nel futuro, bisogna essere preparati a possibili imprevisti rappresentati dagli infortuni». Chi sono i 39 giocatori dai quali dovrà nascere la rosa definitiva? Ecco le scelte. Gli “italiani”, quelli che giocano in Serie A, sono 4, 2 dell’Atalanta e 2 dell’Inter.

Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (SC Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax).

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Daley Blind (Ajax), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia

(Manchester United), Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United), Jurriën Timber (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Stefan de Vrij (Inter).

Centrocampisti: Steven Berghuis (Ajax), Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Guus Til (PSV).

Attaccanti: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Vincent Janssen (Antwerp FC), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Besiktas).