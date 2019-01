Olimpico come San Siro, il «Siuuu» bianconero per Ronaldo è virale – VIDEO

Il «Siuuu» dei tifosi della Juventus presenti in massa allo Stadio Olimpico di Roma per la rimonta targata Cancelo & Ronaldo

Lo Stadio Olimpico di Roma come l’Allianz Stadium. O come la parte bianconera presente a San Siro nel successo della Juventus in trasferta con il Milan. Il «Siuuu» dedicato all’esultanza di Cristiano Ronaldo si fa sentire anche in Lazio-Juventus, in occasione del gol dell’1-2 targato portoghese. I tifosi della Vecchia Signora sono soliti accompagnare con un boato l’esultanza del proprio campione, arrivato nel corso dell’estate del 2018 dal Real Madrid che ha già siglato quindici gol nel campionato di Serie A.

Dopo l’1-0 in Lazio-Juventus, i bianconeri rimontano con i gol di Joao Cancelo e di CR7 che non sbaglia il calcio di rigore contro Strakosha dopo l’errore della scorsa settimana di fronte a Sorrentino. Come mostra un video amatoriale su Youtube, i tanti tifosi bianconeri presenti nel settore ospiti ma anche in altri settori dello stadio hanno esultato assieme al proprio cannoniere. E il risultato sonoro è efficace, come già accaduto contro il Milan a San Siro nell’occasione dello 0-2 contro i rossoneri di Gennaro Gattuso. Una vittoria importante per il campionato bianconero, a +11 sul Napoli secondo in classifica.