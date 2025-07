L’Olympiacos su Dennis Man, Lucescu lo conferma: «Vuole lasciare il Parma»

Dennis Man è finito nel mirino dell’Olympiacos: una destinazione gradita all’attaccante rumeno del Parma, come confermato da Lucescu

Dennis Man resta uno dei nomi caldi del mercato in uscita del Parma. L’esterno offensivo romeno è finito nel mirino dell’Olympiacos, club greco pronto a investire per portarlo ad Atene. Il trasferimento potrebbe rappresentare una svolta per la carriera del classe ’98, reduce da una stagione tra alti e bassi in gialloblù, e alla ricerca di una nuova sfida.

A confermare l’interesse e lo stato d’animo del giocatore è stato Mircea Lucescu, ct della nazionale rumena, intervenuto ai microfoni di Antena Sport: «Gli ho parlato questa mattina. Anche lui sta aspettando di capire quale sarà la decisione del club. Vorrebbe cambiare, vediamo se ci riuscirà. L’ho incoraggiato perché si tratta di un campionato importante e di una squadra in corsa per le coppe europee». Il tecnico non ha nascosto che il trasferimento sarebbe visto con favore anche in ottica nazionale, considerando che Man, con continuità e un contesto competitivo, potrebbe tornare a essere una pedina fondamentale per la Romania.

Intanto il Parma non si ferma, e continua il suo precampionato. Ieri la squadra di Cuesta ha disputato la seconda amichevole estiva contro il Werder Brema: una sfida che ha visto Dennis Man partire titolare, impiegato nel tridente offensivo come esterno destro. La sua prova, però, non ha fatto scintille. Rispetto ad altre uscite è apparso più coinvolto nel gioco, ha tentato qualche imbucata interessante e si è mosso con maggiore vivacità. Tuttavia, sono mancati spunti concreti: nei dribbling è stato spesso arginato e non ha mai realmente impensierito la difesa tedesca.

La sensazione è che lo stesso giocatore stia vivendo un momento di transizione, con la testa in parte già proiettata altrove. Il pressing dell’Olympiacos potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni, ma servirà anche il via libera del Parma, che finora non ha aperto ufficialmente alla cessione. Il futuro di Man resta così sospeso tra l’ambizione europea del club greco e le esigenze di un Parma che, pur volendo trattenere i propri talenti, sa di dover fare i conti con le richieste del mercato.