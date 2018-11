Orsato fa infuriare il Wanda Metropolitano: niente rigore su Saul – VIDEO

Il fischietto italiano, Daniele Orsato, ha fatto infuriare il Wanda Metropolitano per un rigore non concesso tra Atletico e Borussia

L’arbitro italiano Daniele Orsato, protagonista al Var in occasione della sfida tra Fiorentina e Roma per il discusso rigore concesso ai viola per il contatto Simeone-Olsen, si rende nuovamente protagonista di un episodio discutibile. Il fischietto italiano è stato designato per Atletico Madrid–Borussia Dortmund, sfida importante e che può valere il primo posto nel girone di Champions League. Orsato è stato beccato e contestato dal Wanda Metropolitana dopo il fallo di Piszczek su Saul: l’intero stadio ha chiesto il rigore ma il fischietto nostrano non ha concesso il penalty. Eravamo già sull’1-0 (gol segnato proprio da Saul) e l’Atletico Madrid ha chiuso il primo tempo in vantaggio di una rete.