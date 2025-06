Orsolini: «Ritrovare l’Italia è un orgoglio. Norvegia? Siamo sereni, ma meritiamo il Mondiale. Calafiori ci ha detto una cosa»

Le parole di Riccardo Orsolini, attaccante dell’Italia, in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali. Tutti i dettagli

Riccardo Orsolini, attaccante dell’Italia, ha parlato a Vivo Azzurro TV in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali.

TORNARE IN NAZIONALE – «Per quanto mi riguarda è un grande orgoglio essere tornato a distanza di un anno e sono molto contento».

NORVEGIA – «La viviamo in maniera serena, consapevoli delle nostre qualità e che rappresentiamo un popolo, una nazione che giustamente si aspetta tanto. In Norvegia è una delle partite più toste del girone, faremo di tutto per andare lì a vincere, lo merita l’Italia di tornare a un Mondiale dopo tanti anni».

NAZIONALE DOPO UN TROFEO – «Sia io che Jack Raspadori abbiamo scritto la storia dei nostri club ognuno a suo modo. Noi riportando una coppa a Bologna dopo cinquant’anni, loro con il secondo Scudetto in tre anni. Quando vieni in Nazionale dopo annate così, ti porti dietro un entusiasmo che è linfa vitale. C’è un orgoglio, uno spirito e un senso d’appartenenza tali…».

COSA HA DETTO CALAFIORI – «Ricky è stato tra i trascinatori della scorsa stagione, rimanendo parte del gruppo. Non ci ha mai abbandonati, si è sempre fatto sentire: è ancora nel gruppo WhatsApp della squadra! Vi lascio immaginare il legame. Anche con Zirkzee e Saelemaekers…».

GOL IN NAZIONALE – «Il primo, senz’altro non si scorda mai. Ero pure all’esordio in Nazionale, con già la soddisfazione di poter indossare la maglia azzurra».