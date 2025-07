Osimhen Galatasaray, nuove trattative in corso! I turchi proveranno a convincere il Napoli: e intanto la Juventus...

Osimhen Galatasaray, ci sono nuove trattative in corso! Il club turco proverà a convincere il Napoli: e intanto la Juventus…

Le trattative per il futuro di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998, continuano a tenere banco nel panorama del calciomercato internazionale. Dopo settimane di speculazioni, il Napoli e il Galatasaray sono tornati al tavolo delle negoziazioni per discutere il possibile trasferimento del centravanti, autore di 26 gol nella stagione 2022/23 e protagonista dello scudetto partenopeo.

Napoli e Galatasaray: dialogo riaperto

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, il club turco ha manifestato un rinnovato interesse per Osimhen, e le parti stanno cercando di trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le esigenze. Il Napoli, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha inviato una controproposta al Galatasaray, che sta valutando attentamente le nuove condizioni economiche.

La richiesta del club azzurro si avvicina alla clausola rescissoria fissata a circa 75 milioni di euro, cifra che riflette il valore tecnico e commerciale del giocatore. Il Galatasaray, allenato da Okan Buruk, è disposto a presentare un’offerta che si avvicini a tale somma, pur cercando margini di trattativa per rendere l’operazione sostenibile.

Contratto fino al 2026: un ostacolo e un vantaggio per il Napoli

Osimhen ha ancora un contratto in essere con il Napoli fino al 2026, elemento che rafforza la posizione negoziale del club italiano. La società non ha alcuna urgenza di cedere il giocatore, se non a fronte di una proposta economicamente vantaggiosa. Tuttavia, l’interesse del Galatasaray e la disponibilità del calciatore a valutare un trasferimento potrebbero accelerare i tempi.

Osimhen pronto a cambiare maglia?

Victor Osimhen, attaccante potente e veloce, è uno dei profili più ambiti del mercato europeo. Il giocatore ha già espresso apertura verso un possibile trasferimento, ma la sua decisione finale dipenderà dall’evoluzione delle trattative e dalla volontà del Napoli di lasciarlo partire.

La trattativa tra Napoli e Galatasaray è ancora in fase di sviluppo. Mentre la Juventus sembra ormai defilata dalla corsa, il futuro di Osimhen resta incerto. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi decisivi, con il Galatasaray pronto a fare sul serio per assicurarsi uno degli attaccanti più prolifici d’Europa.