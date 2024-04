Osimhen plusvalenze: De Laurentiis interrogato in procura

Osimhen plusvalenze, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato in procura. Comincia l’interrogatorio sull’acquisto

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sulla questione riguardante le plusvalenze sul caso Osimhen è arrivato in Procura a Roma per quanto riguarda le accuse di falso in bilancio.

Come riportato da Sportface, le accuse sono riguardanti le plusvalenze fittizie intorno all’acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille. Da lì sono partite le indagini e potrebbero esserci delle novità a breve.