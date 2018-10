Ospina avvisa Ancelotti: «A Napoli per giocare»

Il portiere colombiano del Napoli, David Ospina, ha parlato della sua esperienza in maglia azzurra. Ecco le sue parole

David Ospina ha scelto il Napoli per giocare con maggiore continuità. Il portiere colombiano è volato negli Usa per sfidare Costa Rica e ora è pronto a tornare in Italia per riprendersi una maglia da titolare ma nella prossima sfida di campionato potrebbe lasciare il posto a Karnezis. E la concorrenza si fa sempre più spietata con il ritorno dall’infortunio, sempre più vicino, di Alex Meret. Il colombiano però ha le idee chiare: «E’ un bene per il Napoli avere tutti a disposizione. Meret sicuramente è un talento io però sono venuto a Napoli per giocare e devo dare il meglio per convincere l’allenatore a mandarmi in campo, come devono fare tutti».

Ospina, ribattezzato il nuovo Garella dopo le parate decisive di piede contro il Sassuolo ha parlato anche del paragone con l’ex portiere azzurro: «Sì, me ne hanno parlato e ho chiesto ai collaboratori del Napoli più informazioni su di lui. Ho visto alcune immagini e in effetti aveva quello stile. E’ stato un grande portiere, io però ho il mio». Chiosa sull’affetto dei tifosi: «Fa piacere ma queste cose non mi devono distrarre».