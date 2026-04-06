Ottolini prima di Juve Genoa: «In rossoblù anni meravigliosi. I colloqui per il rinnovo di Vlahovic proseguono, con Spalletti…»

Il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, ha voluto dire la sua poco prima il calcio d’inizio del match contro il Genoa in campionato

Intervenuto nel corso del prepartita di Juventus Genoa, il ds dei bianconeri, Marco Ottolini, ha presentato così la sfida valevole per la 31^ giornata di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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RIVOLUZIONE O RAFFORZAMENTO – «Sicuramente parliamo di rafforzamento, non c’è bisogno di rivoluzionare niente. Comunque sono temi che affronteremo al termine della stagione perché abbiamo otto partite fondamentali».

GENOA – «Ci tengo a salutare tutto l’ambiente Genoa, sono stati anni meravigliosi che porterò nel cuore».

VLAHOVIC – «Con Dusan ci siamo seduti al suo rientro dall’infortunio: i colloqui stanno procedendo e al momento non ci sono novità».

CONFERMA SPALLETTI – «La decisione è presa, noi siamo felicissimi di continuare con lui indipendente da quello che sarà il verdetto della stagione».