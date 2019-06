Chi è Ozan Kabak: difensore turco promesso sposo del Milan. Alla scoperta del centrale classe 2000 dello Stoccarda

Il nuovo Milan targato Maldini-Boniek è pronto a battere un colpo: nel mirino c’è Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello Stoccarda. Centrale di pregevole tecnica e impressionante strapotere fisico, Kabak è cresciuto nel settore giovanile nel Galatasaray. Nel 2018 l’esordio in prima squadra con Terim che ha subito consegnato le chiavi della difesa al ragazzone precoce.

Lo scorso gennaio la chiamata dello Stoccarda: anche qui Ozan è protagonista con 15 presenze e tre gol all’attivo in Bundesliga, non abbastanza per evitare la retrocessione al suo club. Una delle sue doti più spiccate è sicuramente il colpo di testa, merito della sua statura (186 cm) e di una grande capacità nella scelta di tempo dello stacco. Nelle selezioni giovanili della Nazionale turca ha già collezionato 50 presenze e 13 reti. Dulcis in fundo: sa anche battere i rigori.