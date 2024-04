Ozil rivela: «Ho sempre sognato di giocare per la Juve» – FOTO

Tramite un post sui propri profili social, Mesut Ozil ha svelato il suo amore per la Juventus ed il desiderio ormai sfumato di poter indossare la maglia bianconera nel corso della sua carriera.

Proud of my career and all the amazing clubs I've had the privilege to play for – only one club that was missing: My Italian love @juventusfc 🖤🤍 – 🎶 Juve, storia di un grande amore 🎶😁 #M10 #ForzaJuve 🇮🇹@s04 💙 | @werderbremen 💚 | @realmadrid 🤍 | @Arsenal ❤️ | @Fenerbahce… pic.twitter.com/SXtx8u78Z2