Pafos, parla il ds Giaretta: «Abbiamo perso solo una partita, ma contro il Bayern Monaco. Continuiamo a coltivare un sogno. Sulla Juve...».

Pafos, il direttore sportivo Giaretta svela: «Abbiamo perso solo una partita, noiontinuiamo a coltivare un sogno. Sulla Juve dico questo»

La Juventus affronterà domani sera il Pafos allo Stadium per la sesta giornata di Champions League. A Tuttosport ha parlato il suo direttore sportivo, Cristiano Giaretta, che ha offerto un quadro del suo club e del calcio cipriota.

IL SOGNO PAFOS ALLO STADIUM «Noi continuiamo a coltivare un sogno, con la consapevolezza di quanto sia però complicato. Certo, vedere la mia squadra giocare all’Allianz Stadium fa pensare a quanto tutto sia quantomeno improbabile».

AMBIZIONE E FIDUCIA IN CHAMPIONS «Sì, e vogliamo performare. Abbiamo perso soltanto una partita, ma contro il Bayern Monaco: ecco, mi sembra che ci possano perdere in tanti. Poi abbiamo vinto contro il Villarreal e totalizzato tre pareggi. In due partite siamo stati in 10. Sì, c’è fiducia».

IL SIGNIFICATO DELLA SFIDA ALLA JUVE «La prenderemo con il massimo impegno per fare bella figura, ma anche per capire dove siamo. Questa Champions ci serve per creare delle fondamenta forti, così da stabilizzarci in Europa».

L’IPOTESI PLAYOFF «Sarebbe qualcosa di davvero enorme. Faccio fatica solamente a pensarci. Qualche anno fa non sarebbe stato minimamente immaginabile…».

LA CRESCITA DEL CALCIO CIPRIOTA E DEL PAFOS «Abbiamo portato il calcio di alto livello a Pafo. E in generale il calcio di quest’isola è arrivato in tanti parti d’Europa. Ricordo la partita di Firenze, ad esempio. E già aver portato la squadra in Italia è stata fonte di grande orgoglio. Cresce molto. Adesso abbiamo tre squadre in Europa. E abbiamo diversi stranieri, su tutti diversi allenatori: hanno alzato il livello, l’hanno reso importante. Anche da noi, io sono arrivato due anni fa e il Pafos era un punto di domanda. Nel senso che non aveva vinto nulla. Abbiamo aumentato il livello della squadra velocemente: era da vincere subito, ci stiamo riuscendo. Ora serve mantenere quel tipo di livello e considerazione».

IL COLPO DAVID LUIZ «Le garantisco che quando sono arrivato era difficile convincere qualsiasi giocatore. Figuriamoci un calciatore come David Luiz. Toccava intanto convincerli dell’occasione a Cipro, poi al Pafos. Abbiamo una proprietà lungimirante, però. Nella loro strategia hanno cercato di convincere dirigenti di alto livello, così da attrarre dei professionisti di valore. Questi riconoscono la professionalità e il progetto. Poi qualche connessione importante con i procuratori non fa certamente male. Volevamo essere ambiziosi e mettere esperienza nel bagagliaio, anche per la competizione. L’idea David Luiz nasce così: serviva un giocatore importante, ma non potevamo attrarre il Vlahovic di turno. David ha dato apertura sin dall’inizio al progetto, che era molto vantaggioso dal punto di vista personale. Ho visto che l’atleta era ancora di livello: il fatto che stesse bene era la base di partenza».

I TALENTI DELLA ROSA «Devo dire che abbiamo alcuni elementi davvero interessanti. Luckassen è un giocatore da Serie A e il suo passato è abbastanza eloquente. Joao Correia è forte, c’è Quina che arriva da Udine e sta diventando determinante. Lo stesso Dragomir si sta conquistando la Nazionale. E a tal proposito, oggi ne abbiamo 8 in giro per le varie selezioni: se ci penso, è una roba davvero fuori dal comune per un piccolo club come il nostro. Le dico Dimata, anche per la carriera che ha avuto: non si è visto questo grande impatto, ma sono fiducioso per il futuro, arriverà al suo livello».

ORSOLINI CEDUTO DALL’ASCOLI ALLA JUVE «E fu una grande cessione: ci avevano visto lungo, poi non se n’è fatto nulla. Ma Riccardo è ancora di quel livello lì, è solo esploso più tardi. È che all’inizio non è mica facile, però le qualità si vedevano. Tornando ai dati: Orsolini in quelli fisici è una bestia, è un giocatore che è a quel livello lì».

SPALLETTI E LA JUVENTUS «Io mi aspetto che Luciano trovi la chiave giusta per dare un’identità a questa squadra. Ecco, spero solo riesca a farlo dopo la partita contro di noi… Se avessi dovuto affidare un top club a un allenatore allo stesso livello, avrei optato anch’io per Spalletti. Sì, è la persona giusta. Purtroppo per i tifosi c’è bisogno di tempo. E alla Juve non c’è mai. Credo stia lavorando sodo per trovare la chiave di ogni giocatore: il suo obiettivo è migliorarli singolarmente per avere una squadra più forte. Certo, se aumenta del 20% la qualità di tutti, allora la Juventus torna a fare la Juventus. In questo mi aspetto dei miglioramenti».

