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Pagelle Cremonese Bologna: magia Joao Mario, Rowe dominante. Maleh-Ferguson nel finale…VOTI
Pagelle Cremonese Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Cremonese Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26
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CREMONESE: Audero 6; Terracciano 5.5, Luperto 5, Bianchetti 5.5, Pezzella 5; Zerbin 5.5 (85′ Floriani SV), Grassi 5 (46′ Bondo 5.5), Maleh 4, Vandeputte 5 (46′ Thorsby SV) (53′ Payero 5.5); Djuric 5 (46′ Okereke 5.5), Bonazzoli 6.5. All. Giampaolo 5
BOLOGNA: Ravaglia 6.5; Joao Mario 7 (82′ Zortea SV), Vitik 6.5, Lucumì 6.5, Miranda 6; Freuler 6.5, Moro 6.5 (82′ Pobega SV); Bernardeschi 6.5 (61′ Orsolini 6), Sohm 6.5 (78′ Ferguson 4.5), Rowe 7.5 (78′ Cambiaghi SV); Castro 6. All. Italiano 7
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