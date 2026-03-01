Connect with us
Pagelle Cremonese Milan: Audero in versione Superman non basta, Pavlovic apre-Leao chiude al fotofinish VOTI

10 ore ago

Pagelle Cremonese Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26

CREMONESE: Audero 7.5; Folino 6.5, Luperto 6, Bianchetti 6 (66′ Terracciano 6); Zerbin 6 (66′ Barbieri 6), Thorsby 6.5, Vandeputte 6 (82′ Grassi SV), Maleh 6, Pezzella 6.5; Bonazzoli 6.5, Vardy 5.5 (66′ Djuric 6). All. Nicola 6.5

MILAN: Maignan 6; Tomori 6 (78′ Athekame SV), De Winter 6.5, Pavlovic 7; Saelemaekers 5.5 (62′ Fullkrug 6), Fofana 6.5 (62′ Ricci 6), Modric 6.5, Rabiot 6, Bartesaghi 5.5 (90′ Estupinan SV); Leao 6.5, Pulisic 5 (78′ Nkunku 6.5). All. Allegri 6.5

