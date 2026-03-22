Pagelle Fiorentina Inter, i top e flop della sfida del Franchi! Esposito brilla, Thuram delude. De Gea scudo! I VOTI

Pagelle Fiorentina Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Fiorentina Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:

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Fiorentina-Inter è stata una partita totalmente a fasi diverse, contrassegnate da un predominio di una o dell’altra squadra, senza che l’avversario riuscisse a interromperlo per lunghi tratti. Basta vedere l’andamento delle occasioni per cogliere l’essenza di questo pareggio per 1-1. L’inizio è stato completamente a favore dell’Inter, che dopo essere passata in vantaggio con il colpo di testa con Esposito ha avuto una fase di netta supremazia. La Viola ha impegnato Sommer seriamente solo nella ripresa con un tiro di Ndour, ma già nel primo tempo era rientrata in partita. Lo stesso Ndour ha firmato il pareggio, per poi avere un finale nuovamente nerazzurro, con ancora Esposito a confezionare la girata sulla quale De Gea ha salvato il risultato per i suoi.



Ecco i Top e i Flop della sfida del Franchi.

I TOP

De Gea (Fiorentina). L’inizio è shock, bucato com’è al primo assalto. Ne sente gli effetti poco dopo, quando è incerto su un pallone svirgolato da Gosens: tarda a uscire, ma corregge lo sbrego rispondendo alla deviazione di Esposito e impedendo lo 0-2. La sfida con Pio ha un ulteriore duello all’ultima azione, quando risponde con un grande intervento a una sua girata. Un po’ per tutta la gara subisce i rimbrotti di Vanoli che vorrebbe maggiore precisione nei rinvii di piede.

Esposito (Inter). Il colpo di testa è la sua specialità e lo conferma dopo appena 40 secondi spedendo in rete il calibrato crossa di Barella. La difesa viola viene sottoposta a un continuo logoramento dal suo movimento e della sua fisicità. Sul tiro finale ha poco da rimproverarsi: vero, la conclusione non è angolata, ma il modo in cui resiste alla pressione di Ranieri è notevole. In mezzo ha un’altra opportunità: ottimo nel taglio in profondità, meno nel diagonale che si perde a lato.



I FLOP

Gosens (Fiorentina). Non è più quel giocatore dal passo impetuoso e dalle scelte spesso decisive. Non fa danni, non fa neanche bene.

Thuram (Inter). Chiaramente non è la sezione migliore della sua stagione. La cosa più preoccupante è come cali minuto dopo minuto. Forse c’è anche un problema di condizione, peggio sarebbe se riguardasse anche l’autostima.