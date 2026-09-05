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Pagelle Fiorentina Torino: decide il super gol di Adams, ma colpisce anche l’ex Mandragora. Altro ko per la viola – I VOTI
Fiorentina‑Torino 1–2: rimonta granata al Franchi dopo un primo tempo bloccato. Che gol di Mandragora e Adams! I VOTI
La sfida del Franchi tra Fiorentina e Torino si accende solo nella ripresa, dopo un primo tempo povero di emozioni ma con qualche occasione significativa. La squadra di Fabio Grosso, ancora alla ricerca di continuità e fluidità di gioco, fatica a costruire trame efficaci; al contrario, il Torino di Ignazio Abate si rende più pericoloso, pur senza trovare il gol nei primi 45 minuti.
Primo tempo: poche occasioni, due infortuni e tanta tensione
La prima grande chance è viola: Perri, portiere del Torino, salva su Mastantuono, mentre Fortini respinge sulla linea il tentativo di Njie. La Fiorentina prova a spingere, ma il Torino risponde con l’ex Rolando Mandragora, che sfiora il vantaggio e fa mormorare il pubblico del Franchi.
Due episodi condizionano la frazione:
- Oulai è costretto a lasciare il campo per un problema fisico, sostituito da Ndour, centrocampista di grande fisicità;
- poco prima dell’intervallo, anche Coco deve abbandonare il match, lasciando spazio a Ismajli, difensore albanese.
La partita resta bloccata, con poche trame pulite e tanta attenzione difensiva.
Ripresa: l’illusione Pellegrino, poi la rimonta granata
Il secondo tempo cambia completamente volto. La Fiorentina trova il vantaggio con Pellegrino, difensore argentino abile nel gioco aereo, che illude i viola con un colpo da tre punti. Il Franchi esplode, ma l’entusiasmo dura poco.
Il Torino reagisce con carattere e ribalta la gara:
- prima l’ex Mandragora, che trova il gol dell’1–1 con una conclusione precisa;
- poi Adams, attaccante potente e dinamico, che firma il sorpasso e condanna la Fiorentina a un’altra rimonta subita.
Fiorentina in difficoltà, Torino cinico
La squadra di Grosso fatica a reagire, mentre il Torino gestisce con ordine e porta a casa una vittoria pesante, frutto di solidità difensiva e concretezza offensiva. La Fiorentina esce tra i fischi, consapevole di aver perso una gara che sembrava indirizzata.
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PAGELLE FIORENTINA-TORINO
FIORENTINA – De Gea 5,5; Joao Mario 5,5, Dragusin 6, Viery 5,5, Valdepenas 5; Oulai 6 (24′ Ndour 5,5), Fagioli 5,5, Brescianini 5,5 (46′ Atta 6); Mastantuono 5,5 (46′ Gnonto 5,5), Pellegrino 6.5, Njie 5.5 (79′ Pedro Goncalves sv).
TORINO – 5,5; Coco 6 (40′ Ismajli), Comert 6,5, Comuzzo 6 (70′ Braganca 6); Fortini 6,5 (56′ Patterson 6), Fitz-Jim 6, Mandragora 7, Gineitis 6 (70′ Simeone 6), Cacciamani 6,5 (56′ Belghali 6,5); Vlasic 5,5, Adams 7.