Pagelle Lazio Sassuolo: Marusic salva Sarri, brilla anche Laurienté
Pagelle Lazio Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i nostri voti ai calciatori in campo.
LAZIO (4-3-3): Motta 6; Marusic 6.5, Gila 6, Romagnoli 6 (46′ Provstgaard 6), Nuno Tavares 6; Dele Bashiru 5.5, Cataldi 6 (38′ Patric 6), Taylor 6; Isaksen 6 (79′ Cancellieri 6.5), Maldini 6.5 (65′ Dia 6), Zaccagni 5.5 (79′ Pedro sv)
SASSUOLO (4-3-3): Muric 5.5; Coulibaly 5.5 (68′ Walukiewicz 6), Idzes 5.5, Muharemovic 5.5, Ulisses Garcia 6 (69′ Doig 6); Thorstvedt 6.5, Lipani 5.5 (46′ Matic 6), Koné 6 (83′ Bakola sv); Berardi 5.5, Nzola 6 (69′ Moro 6), Laurienté 6.5
