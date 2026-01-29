Pagelle Monaco Juve, ecco i top e i flop della sfida secondo i quotidiani sportivi: tutti i dettagli

Pagelle Monaco Juve, una serata sottotono. Ecco i top e i flop della sfida secondo i quotidiani sportivi: i dettagli

Lo 0-0 del Louis II tra Monaco e Juventus restituisce l’immagine di una “Signora” capace di controllare il campo ma incapace di pungere: il dato dello zero alla voce “tiri in porta” è il campanello d’allarme che unifica il giudizio dei quotidiani. Se i monegaschi festeggiano l’accesso ai playoff, i bianconeri riflettono su un turnover che non ha dato le risposte sperate.

Ecco l’analisi dettagliata dei Top, dei Flop e delle principali discrepanze nelle pagelle dei tre quotidiani sportivi.

I Protagonisti in positivo

Il migliore in campo in senso assoluto è stato Vanderson. Il terzino del Monaco riceve un 7 sia dalla Gazzetta che da Tuttosport, venendo descritto come un «motorino inesauribile» e un calciatore dotato di una spinta brasiliana che ha messo in crisi la fascia sinistra juventina. Il Corriere è leggermente più basso (6.5), ma concorda sulla sua pericolosità costante.

Accanto a lui brilla l’ex Denis Zakaria, reinventato centrale di difesa per l’occasione. Il Corriere dello Sport lo premia con un 7, definendolo un’arma tattica fondamentale per fisicità e costruzione. La Gazzetta (6.5) lo vede come un «libero di vecchio stampo», mentre Tuttosport (6.5) sottolinea come la sua esperienza sia stata decisiva per annullare Openda. In casa Juve, le uniche sufficienze piene sono per Perin (nonostante il brivido iniziale) e per un Khéphren Thuram che, pur senza strafare, è apparso l’unico capace di dare qualche strappo alla manovra.



Le delusioni della serata

Il grande imputato è Teun Koopmeiners, che raccoglie un 5 unanime. La Gazzetta lo definisce «trasparente», Tuttosport accusa l’olandese di aver «soffocato la manovra» perdendo troppi secondi in decisioni elementari, e il Corriere sottolinea come abbia sprecato malamente la chance concessagli dal turnover.

Non è andata meglio a Loïs Openda, quasi del tutto annullato dal duello fisico con Zakaria. Per la Gazzetta (5) la sua prova è stata talmente opaca da suonare come un «assist di mercato» per il possibile ritorno di Kolo Muani, mentre Tuttosport (5) parla di un attaccante caduto ingenuamente nella trappola dei difensori avversari. Anche Miretti e Conceiçao finiscono dietro la lavagna, con voti tra il 5 e il 5.5, per un’incapacità cronica di saltare l’uomo e creare superiorità.



Le discrepanze: il “caso Kalulu” e Akliouche

La forbice di voti più clamorosa riguarda Pierre Kalulu. Per il Corriere dello Sport, il difensore merita un 6.5 per lo spirito di sacrificio e la capacità di restare “connesso” nonostante le difficoltà. Di parere opposto è Tuttosport, che gli rifila un 5 pesante motivandolo con i «segni dell’usura» dopo mesi al top: per il quotidiano torinese è stata la sua peggior gara in bianconero, fatta di lentezza e suggerimenti scolastici. La Gazzetta si posiziona nel mezzo con un 6 di stima.



Un’altra divergenza riguarda il giovane talento del Monaco, Akliouche. La Gazzetta lo boccia con un 5 a causa del «gol mangiato dopo pochi secondi in modo goffo», un errore giudicato troppo grave per uno della sua qualità. Il Corriere invece gli assegna un 6, preferendo premiare il talento mostrato nel resto della gara e la capacità di armare il destro dei compagni nonostante lo svarione iniziale.



Infine, anche Spalletti divide: il 5 del Corriere è una critica diretta alle troppe rotazioni, mentre Gazzetta e Tuttosport (5.5) sono più indulgenti, pur rilevando un atteggiamento della squadra inaccettabile nei primi 45 minuti.

