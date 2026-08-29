Monza News
Pagelle Monza Udinese: Kamara trascina i friulani, ai biancorossi non basta la rimonta – VOTI
Pagelle Monza Udinese: i friulani conquistano la prima vittoria in Serie A: decisivi Piotrowski, Kamara ed Ekkelenkamp
L’Udinese conquista la prima vittoria nel campionato di Serie A 2026/27, superando il Monza per 2-3 al termine di una partita ricca di gol ed episodi. La squadra di Kosta Runjaic sfrutta con grande cinismo gli errori dei padroni di casa e costruisce il successo durante un finale di primo tempo particolarmente intenso.
LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A
Protagonista assoluto Hassane Kamara, autore di un gol e di un assist. Per il Monza si rivela invece determinante in negativo l’errore commesso da Thiam in occasione del momentaneo 2-1 friulano.
Primo tempo: Colpani risponde a Piotrowski, poi l’uno-due dell’Udinese
Il Monza parte con un atteggiamento convincente, provando a comandare il gioco e a creare pericoli attraverso le corsie laterali. A sbloccare il risultato, però, è l’Udinese: al 32’ Jakub Piotrowski trova lo spazio per battere Thiam e portare avanti la formazione friulana.
La risposta dei biancorossi arriva dopo appena cinque minuti. Al 37’ Andrea Colpani trova la rete dell’1-1, ristabilendo momentaneamente l’equilibrio.
La partita cambia nuovamente nel finale della prima frazione. Al 45’ Kamara sorprende Thiam con una conclusione dalla distanza, favorita dall’errore del portiere del Monza. L’Udinese sfrutta il momento positivo e, al 48’, realizza anche il 3-1 attraverso Jurgen Ekkelenkamp, servito proprio da Kamara.
Secondo tempo: Varela riapre la gara, l’Udinese resiste
Nella ripresa l’allenatore del Monza Ivan Juric prova a cambiare la propria squadra inserendo Folorunsho e Akinsanmiro. Le sostituzioni producono una reazione e al 63’ i padroni di casa riaprono la partita.
Akinsanmiro accelera sulla corsia sinistra e mette al centro un pallone trasformato in rete da Varela, che firma il 2-3 alla prima vera occasione personale.
Il Monza prova ad aumentare la pressione nel finale, ma l’Udinese mantiene il vantaggio e protegge il risultato fino al triplice fischio. I friulani salgono così a quattro punti dopo il pareggio ottenuto contro il Como all’esordio, mentre la formazione brianzola incassa la prima sconfitta della stagione.
MONZA: Thiam 4.5; Kouadio 6, Lucchesi 5.5 (61’ Delli Carri 5.5), Carboni 6.5; Birindelli 5 (84’ Forson sv), Foe-Ondoa 5.5 (54’ Folorunsho 6.5), Mout 4 (54’ Akinsanmiro 7), Mangas 7; Colpani 6.5, Cutrone 6.5 (84’ Mota sv), Varela 6.5. All. Juric 5.
UDINESE: Okoye 6.5; Abankwa 6.5, Solet 7, Ebosse 6 (68’ Bertola 6); Vojvoda 6.5 (85’ Arizala sv), Piotrowski 7 (60’ Miller 6), Karlstrom 6.5, Kamara 7.5; Ekkelenkamp 7, Gomez 5.5 (60’ Zarraga 5.5); Davis 6 (68’ Gueye 6.5). All. Runjaic 6.5.