Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Voti&Stats

Pagelle Napoli Milan: Politano entra e cambia la partita! McTominay e Rabiot opachi – I VOTI

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

51 minuti ago

on

By

Politano

Pagelle Napoli Milan: i Top e Flop tra i protagonisti del match, valido per la 31a giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Napoli Milan: i giudizi sui protagonisti del match, valido per la 31a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

 NAPOLI – Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 6 (85′ Beukema sv), Buongiorno 6, Olivera 6,5; Gutierrez 6, Anguissa 5,5, Lobotka 5,5, Spinazzola 6,5 (74′ Politano 7); De Bruyne 6 (85′ Elmas sv), McTominay 5,5; Giovane 5,5 (70′ Alisson Santos 6).

MILAN – Maignan 6; Tomori 5,5 (82′ Leao sv), De Winter 5,5, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 6 (62′ Athekame 6), Fofana 5,5 (82′ Loftus-Cheek sv), Modric 6,5, Rabiot 5,5, Bartesaghi 5; Fullkrug 5,5 (62′ Gimenez 6), Nkunku 5,5 (74′ Pulisic sv).

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×