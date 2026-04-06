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Pagelle Napoli Milan: Politano entra e cambia la partita! McTominay e Rabiot opachi – I VOTI
Pagelle Napoli Milan: i Top e Flop tra i protagonisti del match, valido per la 31a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Napoli Milan: i giudizi sui protagonisti del match, valido per la 31a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
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NAPOLI – Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 6 (85′ Beukema sv), Buongiorno 6, Olivera 6,5; Gutierrez 6, Anguissa 5,5, Lobotka 5,5, Spinazzola 6,5 (74′ Politano 7); De Bruyne 6 (85′ Elmas sv), McTominay 5,5; Giovane 5,5 (70′ Alisson Santos 6).
MILAN – Maignan 6; Tomori 5,5 (82′ Leao sv), De Winter 5,5, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 6 (62′ Athekame 6), Fofana 5,5 (82′ Loftus-Cheek sv), Modric 6,5, Rabiot 5,5, Bartesaghi 5; Fullkrug 5,5 (62′ Gimenez 6), Nkunku 5,5 (74′ Pulisic sv).
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