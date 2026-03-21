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Pagelle Parma Cremonese: Maleh e Vandeputte da sogno! Che inizio per Giampaolo! Male Pellegrino – I VOTI
Pagelle Parma Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Parma Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
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PAGELLE PARMA CREMONESE
PARMA – Suzuki 6; Circati 5 (60′ Nicolussi Caviglia 6), Troilo 5, Valenti 5; Britschgi 6, Sorensen 5 (60′ Oristanio 6), Keita 5 (73′ Estevez sv), Valeri 6; Strefezza 5, Pellegrino 6, Ondrejka 5 (73′ Elphege sv).
CREMONESE – Audero 6; Terracciano 6, Bianchetti 6 (89′ Folino sv), Luperto 6, Pezzella 6; Zerbin 5 (46′ Barbieri 6), Grassi 6, Maleh 7, Vandeputte 7 (73′ Thorsby sv); Bonazzoli 6 (67′ Payero 6), Sanabria 5 (67′ Vardy 7).