Serie A
Pagelle Roma Parma, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Roma Parma, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 2-1 e valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026. Match sbloccato dalla rete di Hermoso a cui è seguito il raddoppio di Dovbyk per la Roma. La risposta del Parma con Circati riapre il match, ma non risolve il risultato.
ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Hermoso 7.5, Mancini 7, N’Dicka 7; Celik 6.5, Cristante 7, Koné 6.5, Wesley 6.5; Soulé 6.5, Ferguson sv; Dybala 7. Subentrati: Bailey 5.5, El Annousi 6, Dobvyk 7.5, Ghilardi sv, Rensch sv.
PARMA (3-5-2): Suzuki 7; Delprato 6, Circati 6.5, Valenti 6; Ordonez 6, Bernabe 6.5, Estevez 6.5, Sorensen 6, Britschgi 6; Cutrone 6, Pellegrino 6. Subentrati: Benedyczak 6.5, Cremaschi sv, Duric sv, Almqvist sv, Begic sv.
Bologna Torino LIVE 0-0: inizia il match!
Diretta gol Serie A LIVE: Inter Fiorentina 0-0, Bologna Torino 0-0, Genoa Cremonese 0-1. Segui i match della 9a gornata