Pagelle Sassuolo Pisa, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A! I voti
Pagelle Sassuolo Pisa: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le valutazioni
Le pagelle di Sassuolo Pisa terminata 2-2: le due squadre si dividono la posta in palio nella dodicesima giornata di Serie A. Ecco i voti:
PAGELLE SASSUOLO PISA
SASSUOLO – Muric 6; Walukiewicz 5 (46′ Coulibaly 5), Idzes 5, Muharemovic 5.5, Candé 5.5 (72′ Doig 6); Koné 5 (72′ Lipani 6), Matic 7 (87′ Volpato sv), Thorstvedt 7; Berardi 5, Pinamonti 6.5, Fadera 5 (61′ Laurientè 6)
PISA – Semper 6; Calabresi 5 (46′ Albiol 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Toure 6.5, Piccinini 6.5, Aebischer 5 (82′ Vural sv), Leris 7, Angori 6.5 (72′ Hojholt 6.5); Tramoni 5 (58′ Moreo 6.5), Nzola 7 (58′ Meister 7)
