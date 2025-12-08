 Pagelle Udinese Genoa, ecco i TOP e FLOP del match
Pagelle Udinese Genoa, ecco i TOP e FLOP del match della 14a giornata di Serie A

36 secondi ago

Pagelle Udinese Genoa, ecco i TOP e FLOP del match della 14a giornata di Serie A, in campo alle 18 al Bluenergy Stadium

Una buona prestazione dell’Udinese non basta contro il Genoa. Nella 14a giornata di Serie A, la squadra di Runjaic si ferma 1-2 in casa contro il gruppo di Daniele De Rossi: prima a segno con un rigore di Malinovskyi, poi capace nella ripresa di rispondere al gol di Piotrowski con la rete decisiva di Norton-Cuffy, che chiude l’incontro.

Queste le nostre pagelle.

PAGELLE UDINESE GENOA

Udinese (3-5-2): Okoye 5; Bertola 5.5, Kabasele 5.5, Solet 5.5; Zanoli 5.5 (73′ Ehizibue 5.5), Piotrowski 6.5 (86′ Lovric sv), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 5.5 (86′ Bravo sv), Zemura sv (15′ Modesto 5.5); Zaniolo 5.5, Davis 5.5 (73′ Buksa 5.5). 

Genoa (3-5-2): Leali 6; Marcandalli 6, Otoa 5.5, Vasquez 5.5; Norton Cuffy 6.5, Masini 5.5, Malinovskyi 6.5 (76′ Messias 6), Thorsby 5.5, Martin 5.5; Vitinha 5.5 (64′ Ekuban 6.5), Colombo 5.5 (76′ Ekhator 6).

