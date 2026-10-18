Pagelle Udinese Lecce, brilla Gaspar, N'Dri e Siebert - VOTI

Gaspar, N’Dri e Siebert firmano il tris dei salentini nel lunch match del Bluenergy Stadium: fischi dal pubblico e panchina sempre più traballante

Notte fonda per l’Udinese che, nel lunch match della settima giornata di Serie A, crolla 3-0 contro il Lecce e incassa la quinta sconfitta consecutiva. Una crisi imprevedibile a inizio stagione e ormai evidente in ogni reparto, che lascia i bianconeri a quota 4 punti in zona retrocessione e rimette in discussione la posizione di Kosta Runjaic, allenatore tedesco dei friulani.

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Lecce avanti in 11 minuti

Dopo un avvio incoraggiante, gli ospiti prendono il controllo. All’11’ Kialonda Gaspar, difensore centrale, trova di testa il vantaggio su un corner calciato dalla destra da Antonino Gallo, terzino azzurro, alla prima rete in Serie A. Evidenti le responsabilità di Karlstrom, centrocampista svedese, in marcatura e di Maduka Okoye, portiere nigeriano, che non esce. Poco dopo la mezz’ora arriva il raddoppio: ancora su corner di Gallo, questa volta battuto dall’altro lato, Konan N’Dri, attaccante ivoriano, deviando di petto a pochi passi dalla linea.

Fischi e occasioni sprecate

La difesa friulana balla, con Ebosse in ritardo e Alaba e Solet, difensori, incapaci di fermare le ripartenze dei ragazzi di Eusebio Di Francesco. Il pubblico, dopo mezz’ora di sostegno, esplode in una sequenza di fischi. Solo il disastroso Okoye e la scarsa precisione di Fatah e Geubbels evitano un passivo più pesante all’intervallo.

Ripresa, il gol annullato e il tris

Runjaic cambia tre uomini all’intervallo, inserendo Palma, Piotrowski e Arizala. L’Udinese cresce, ma al 59′ il gol di Piotrowski, centrocampista polacco, viene annullato per fuorigioco millimetrico dall’arbitro Guida con il supporto del VAR. Il Lecce abbassa il baricentro, controlla senza rischi, colpisce un palo con Esteban e all’86’ chiude i conti con Siebert, che approfitta di un errore dello stesso Piotrowski e firma il 3-0 sotto la traversa.

Contestazione e classifica

Il successo vale la seconda vittoria esterna stagionale per i salentini, saliti a 9 punti, dopo quella di Venezia. I tifosi friulani lasciano mestamente la curva prima del triplice fischio, dopo aver contestato la squadra, in attesa di capire quale sarà l’evoluzione della panchina.

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UDINESE (3-4-2-1): Okoye 4.5; Solet 5, Alaba 5.5 (1′ st Palma 6), Ebosse 4 (19′ st Zanoli 6); Vojvoda 5, Karlstrom 4.5, Zarraga 4.5 (1′ st Piotrowski 6), Kamara 5 (1′ st Arizala 5.5); Ekkelenkamp 5, Chakvetadze 5 (19′ st Unai Gomez 5); Davis 5. Allenatore: Runjaic 4.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6, Gaspar 7, Tiago Gabriel 6, Gallo 7.5; Coulibaly 6.5 (41′ pt Kaba 6), Ngom 7, Maleh 6.5 (37′ st Siebert 7); N’Dri 7.5 (37′ st Monteiro sv), Geubbels 5 (29′ st Esteban 6), Fatah 7 (24′ st Pierotti 6). Allenatore: Di Francesco 6.5.