Pagelle Udinese Pisa, spettacolo al Bluenergy Stadium! Tramoni da applausi, Davis gol e errore
Pagelle Udinese Pisa, i voti del Bluenergy Stadium: analisi dei protagonisti della 20ª giornata di Serie A! Ecco i top e i flop della sfida
Si chiude Udinese Pisa con il pareggio tra bianconeri e nerazzurri nella sfida valida per la 20ª giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Bluenergy Stadium.
I VOTI
UDINESE – Okoye 6; Bertola 5.5, Kabasele 6, Solet 6; Zanoli 6 (56′ Piotrowski 5.5), Miller 5.5 (75′ Bravo 6), Karlström 6.5, Ekkelenkamp 7 (56′ Atta 6), Kamara 5.5 (75′ Palma 5.5); Zaniolo 6.5 (61′ Gueye 5.5), Davis 6.5
PISA – Scuffet 6; Calabresi 6 (94′ Coppola sv), Caracciolo 5, Canestrelli 5.5; Leris 5 (57′ Touré 6), Marin 5.5 (57′ Piccinini 6.5), Aebischer 5, Angori 6; Moreo 5, Tramoni 7.5; Meister 6.5 (91′ Hojholt sv)
