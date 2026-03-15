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Pagelle Verona Genoa: Vitinha entra e decide, Ostigard blinda il successo. Montipò ha colpe sui gol VOTI
Pagelle Verona Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26
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VERONA: Montipò 5; Edmundsson 5, Nelsson 5, Valentini 5; Oyegoke 5 (46′ Belghali 5), Akpa-Akpro 6, Gagliardini 6, Harroui 5.5 (65′ Suslov 6), Frese 6 (80′ Sarr SV); Bowie 5.5, Orban 5 (86′ Mosquera SV). All. Sammarco 5.
GENOA: Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 7, Vasquez 6.5; Sabelli 6 (59′ Norton-Cuffy 6), Malinovskyi 6.5 (71′ Amorim 6), Frendrup 6.5, Messias 6 (78′ Martin 6.5), Ellertsson 6; Colombo 6 (79′ Ekhator SV), Ekuban 5.5 (60′ Vitinha 7). All. De Rossi 7