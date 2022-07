Palermo, presentati Brunori e la nuova maglia... nel sottosopra!

Con un video ispirato alla serie “Stranger Things” il Palermo annuncia il ritorno di Brunori e lascia un indizio sulla nuova maglia

Cose molto strane al Barbera di Palermo. La società siciliana ha annunciato con un video su Instagram, fortemente ispirato alla serie di Netflix, Stranger Things il ritorno di Brunori.

Nel video, in cui si dà l’appuntamento ai tifosi a questa sera alle 20.30 per la presentazione allo stadio, viene lasciato anche un indizio sulla nuova maglia dei palermitani: nel “sottosopra”, si intravede in un fotogramma Brunori con una maglia completamente rosa.