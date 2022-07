Brunori Palermo, adesso è UFFICIALE il ritorno a titolo definitivo

Brunori Palermo, è UFFICIALE: l’attaccante italobrasiliano torna a vestire la maglia del club rosanero a titolo definitivo

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juve ha reso nota la cessione di Matteo Brunori al Palermo. Un affare che si è completato a titolo definitivo.

IL COMUNICATO – Matteo Brunori il prossimo anno giocherà nuovamente con la maglia del Palermo, ma in Serie B. E questa volta si trasferisce nel club rosanero a titolo definitivo. Una piacevole conferma, un attestato di stima importante per Matteo che nella passata stagione ha contribuito a suon di gol (29 in 47 gare disputate, tenendo conto di tutte le competizioni) alla promozione nella serie cadetta della squadra siciliana. Un ritorno in palcoscenici importanti per il Palermo, ma anche e soprattutto per Brunori che in Serie B ha già giocato 41 partite segnando 3 reti con il Pescara. E noi siamo felici per questo suo nuovo inizio! Buona fortuna, Matteo!