Palermo Sampdoria, è la sfida fra Pohjanpalo e Coda: i due bomber vogliono essere protagonisti al ‘Barbera’. Le ultime

Palermo Sampdoria significa anche Pohjanpalo contro Coda: i due bomber vogliono prendersi la scena anche nella sfida di questa sera. I dettagli

È la notte dei predatori del gol, l’incrocio tra il capocannoniere del torneo, Joel Pohjanpalo (10 reti), e il recordman di sempre in B, Massimo Coda (142 centri, 7 quest’anno). Palermo-Samp, con oltre 25mila spettatori al Barbera (tifosi ospiti ancora in attesa di una decisione sul divieto di trasferta), è molto più di una sfida di metà classifica: è un duello tra due attaccanti simbolo, leader silenziosi e registi offensivi capaci di far salire la squadra e sfornare assist.



La Gazzetta dello Sport ricorda come si siano già affrontati due volte: la prima in Genoa-Venezia (1-0 con gol decisivo di Coda), la seconda nella finale playoff Venezia-Cremonese che sancì la promozione dei lagunari di Pohjanpalo. Ma il vero biglietto da visita è l’1-1 di Samp-Palermo della scorsa stagione, con gol di entrambi.

Stasera il finlandese cerca il 20° gol solare del 2025 nel suo stadio, dopo la recente tripletta alla Carrarese e la doppietta a Empoli. Coda, reduce da 3 gol nelle ultime due gare casalinghe della Samp, vuole tornare a segnare in trasferta, dove finora ha raccolto solo 2 reti su 7.

Il Palermo di Inzaghi (recuperati Gyasi e Giovane, tecnico ancora senza voce) cerca la terza vittoria di fila per consolidare le ambizioni di vertice. La Samp di Gregucci (Foti squalificato, Abildgaard arretrato in difesa) cerca continuità dopo le due vittorie in casa, consapevole che fuori ne ha vinte solo due su sette. Affidandosi al talento di Pafundi e, ovviamente, all’esperienza di Coda.