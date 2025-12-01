Palestra Cagliari, Sabatini sicuro: «Gattuso lo deve chiamare in Nazionale al più presto, di corsa!»

Palestra Cagliari, il giornalista Sabatini non ha dubbi: «Gattuso lo deve chiamare in Nazionale al più presto, di corsa!»

Sul proprio canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la vittoria della squadra di Luciano Spalletti contro quella guidata da Fabio Pisacane. Nel corso dell’analisi, il noto giornalista italiano si è soffermato sull’esterno del Cagliari, Marco Palestra (classe 2005), protagonista di una prestazione straordinaria contro la Juventus. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Il caso del primo tempo della partita tra Juventus e Cagliari è stato Filip Kostic, il quale è stato massacrato da Marco Plaestra. Lui è un giovane che gioca al Cagliari, ma di proprietà dell’Atalanta, che il CT Gattuso deve chiamare in Nazionale al più presto, di corsa.

Penso che lo debba chiamare anche prima del playoff per andare al Mondiale. Questo perché è un ragazzo di grandissime capacità ed è dirompente e furibondo. Nel primo tempo ha giocato lui da solo contro la Juventus, ha propiziato le azioni più pericolose e anche il gol segnato da Sebastiano Esposito».

