Palladino festeggia dopo Lecce Atalanta: «È venuta fuori la nostra qualità, avevo fatto una richiesta alla squadra»

L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Lecce: le sue parole in conferenza

La conferenza stampa di Raffaele Palladino al termine di Lecce Atalanta, match del 31° turno di Serie A 2025/26 vinto dalla Dea per 0 a 3.

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PAROLE – «Siamo stati bravi a difendere nei primi 15 minuti, poi è venuta fuori la nostra qualità. Abbiamo visto che il Lecce aveva la linea alta e abbiamo attaccato la profondità. Ho chiesto alla squadra di metterci ancora più impegno e ancora più cura dei dettagli. Le ultime partite sono fondamentali, fa la differenza la determinazione con cui ci arrivi. Ho dato un giorno libero per domani, era in programma una amichevole. Ho chiesto però di stare sul pezzo perché ci aspettano scontri diretti fondamentali. E’ stata una partita di grande maturità».