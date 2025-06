Chi vincerà il Pallone d’Oro? Mbappé dice la sua: «C’è davvero bisogno di spiegazioni? Per me è chiarissimo»

Chi vincerà il Pallone d’Oro? In conferenza stampa Mbappé dice la sua. Ed ha una motivazione ben precisa

In conferenza stampa con la sua nazionale, quella francese, Kylian Mbappé ha detto la sua su chi vincerà il Pallone d’Oro. Una lotta che al momento sembra essere ristretta a soli due candidati, che si sono affrontati due giorni fa nella semifinale di Nations League: Yamal o Dembele.

Ecco il parere dell’attaccante francese del Real Madrid: «C’è davvero bisogno di spiegazioni? Al momento stiamo parlando di Yamal e Dembélé. Per me è chiarissimo: voto per Ousmane, non ho bisogno di dare spiegazioni”, ha dichiarato l’ex attaccante del PSG e amico intimo proprio di Dembélé. Le cose si stanno evolvendo molto rapidamente e gli ultimi vincitori lo hanno dimostrato. Ci sono giocatori di cui non parlavamo che si sono fatti valere. Da qui a settembre succederanno molte cose ma oggi parliamo di Ousmane e Lamine».