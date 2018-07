Pallone finale Mondiale 2018: Francia e Croazia in campo col Telstar 18 Mechta rosso, lo stesso utilizzato dagli ottavi in poi

Nessun colpo di scena: alla finale dei Mondiali di Russia 2018 tra Francia e Croazia, per la prima volta dopo un po’ di anni, non ci sarà nessun pallone nuovo di zecca. La tradizione, cominciata da Adidas ormai già da un buon numero di edizioni, prevedeva per la finalissima della competizione iridata la presentazione di una versione rinnovata del pallone utilizzato fino a quel momento in tutte le altre partite del Mondiale. Così non sarà però nel caso di Russia 2018: Francia e Croazia infatti dovrebbero scendere in campo – notizie praticamente quasi ufficiale – con lo stesso pallone usato nella fase ad eliminazione diretta (cioè dagli ottavi di finale in poi) finora. Si tratta del Teltstar 18 Mechta, ovvero la versione riveduta del classico Telstar, quello utilizzato invece nella fase a gruppi.

Sì, perché in realtà nel corso di questa edizione dei Mondiali Adidas aveva già avuto modo di presentare un nuovo pallone: il Telstar Mechta (“Mechta” in lingua russa significa “sogno”) si differenziava dalla versione precedente per l’inserimento di inserti rossoneri che andavano a sostituire quello grigi e neri della prima versione. Nessun cambiamento invece dal punto di vista tecnico, nonostante le immancabile polemiche sulle traiettorie e le lamentele di giocatori di movimento e portieri. Dunque per Francia-Croazia in campo scenderà la stessa versione del Telstar 18 Mechta già vista in campo dagli ottavi in poi nonostante si fosse inizialmente ventilato di una possibile terza release da parte di Adidas del pallone con inserti non più grigi, neri o rossi, bensì dorati (non a caso nelle ultime edizioni Mondiali i palloni della finalissima hanno pressoché sempre avuto tale colorazione a partire da quella 2006 vinta dall’Italia). Due palloni posson bastare…