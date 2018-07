Nei giorni in cui si fa un gran parlare dei possibili nuovi protagonisti in campo, uno c’è già ed è il nuovo pallone della Serie A: ecco Merlin

Il calcio è fatto di 22 uomini che corrono dietro ad una palla. Spiegazione semplicistica, intorno a cui però girano soldi, business, storie e molto, molto altro. Uno sport che per conservare appeal deve sapersi rinnovare ogni anno, introducendo novità che tengano alta la curiosità degli appassionati. Prendete il pallone ad esempio, il nuovo pallone della Serie A: si chiama Merlin: ha colori accesi, un design che sprizza velocità da tutti i pori.

Sarà il compagno di viaggio dei calciatori del nostro campionato per la stagione 2018/2019 e questi ultimi, nei primi giorni di ritiro estivo in montagna, stanno già iniziando a familiarizzare con il nuovo attrezzo. La tradizione del pallone unico per tutte le gare del campionato di Serie A va avanti da 12 stagioni ormai ed è divenuta un elemento caratterizzante della nostra lega. Curioso che un pallone, poi, si chiami Merlin, come il già noto mago Merlino. Facile qui l’accostamento con le magie che i campioni che popolano i prati della Serie A potrebbero regalarci. Il calcio è fatto di 22 uomini che corrono dietro a Merlin.