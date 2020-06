Pallotta: «Felice di Fonseca. La Roma è fortunata»

James Pallotta ha speso belle parole nei confronti dell’allenatore Paulo Fonseca: le dichiarazioni del presidente della Roma

Il presidente James Pallotta ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Roma, elogiando le qualità dell’allenatore giallorosso Paulo Fonseca: «Non potrei essere più felice di Fonseca. La Roma sarà molto fortunata se Paulo rimarrà al club per tanto tempo. È incredibilmente intelligente, ha un approccio davvero evoluto al calcio che predilige, piace a tutti e ha dimostrato tanta maturità. Ha un ottimo rapporto con i giocatori e lavora davvero bene con Guido Fienga, con Manolo Zubiria e con tutto lo staff. Non dimentichiamoci che, nonostante in questa settimana cada il primo anniversario dalla sua firma, non è ancora riuscito a vivere un’intera stagione con noi. Si è trasferito in un nuovo paese, ha imparato una nuova lingua e si è preso la responsabilità di un club in un campionato nuovo e difficile, facendolo senza problemi».

«Non credo di averlo mai sentito inventare una scusa. Non cerca giustificazioni quando le cose vanno male o non si mettono come sperava. Affronta le battute d’arresto, i problemi e le tribolazioni che comportano allenare la Roma con una maturità intellettuale secondo me rara nel calcio. Mi guardo intorno e vedo molti allenatori che si lamentano con i media e con i tifosi perché il club non ha acquistato loro un determinato giocatore o se la prendono con gli infortuni quando non vincono. Non ho mai sentito Paulo farlo e senza dubbio abbiamo avuto la nostra dose di infortuni. L’approccio che adotta sempre è chiedere a se stesso e agli altri “come possiamo risolvere questo problema?», ha concluso Fonseca.