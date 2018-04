L’endorsement di Pallotta: «Ho fiducia in Di Francesco. E sul nuovo stadio…» – VIDEO

Le altre dichiarazioni proferite da James Pallotta nella mattinata odierna, il numero uno giallorosso è arrivato nella capitale per seguire Roma-Barcellona. Le parole su Di Francesco e sul nuovo stadio

Giornata istituzionale per James Pallotta, patron della Roma, arrivato questa mattina nella Capitale per assistere alla sfida di questa sera contro il Barcellona. Alle ore 20.45 la squadra di Di Francesco scenderà in campo allo Stadio Olimpico per la gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Il numero uno dei giallorossi si è speso in alcuni commenti inerenti al futuro tecnico della Roma, ma non solo. Intercettato dai cronisti presenti all’esterno dell’Hotel De Russie, tra cui il nostro inviato di CalcioNews24.com, si è detto alquanto fiducioso sulla gara di questa sera e sulla guida tecnica: «Ho fiducia in Di Francesco e nella squadra, certamente» per poi virare su un’altra questione delicata, il nuovo stadio.

Questo il commento di Pallotta inerente all’iter burocratico circa il nuovo stadio della Roma: «Ho alcuni incontri su questo. In fin dei conti, se non si accelera su certi aspetti non avremo uno stadio e noi non saremo qui. I tifosi dovrebbero dire alle istituzioni di fare in fretta. E’ tutto molto vicino alla conclusione, se passa ancora tempo oltre giugno o luglio, servirà un altro anno e non avremo uno stadio. Non possiamo permettercelo, abbiamo già speso oltre 60 milioni di euro sullo stadio. Nessuno lo sa, una delle questioni è solo quello che spendiamo sul mercato, ma abbiamo speso quasi 70 milioni per lo stadio, seguendo l’iter e tutti i ritardi. Non puoi continuare a spendere soldi se non hai modo di rientrare in tempo di quello che hai speso, abbiamo bisogno dello stadio in tempi brevi».