Il papà di Kean ordina: «Moise, portami il Pallone D’Oro!» – VIDEO

Il papà di Moise Kean, intervistato da Goal.com, ha parlato del figlio ormai ad un passo dal trasferimento all’Everton

Intervistato da Goal.com Biorou Jean Kean, padre di Moise, ha parlato del figlio e del trasferimento all’Everton: «Io che prego molto nella mia benedizione di oggi ho detto, signore Gesù, ti do in mano mio figlio. In Inghilterra non ci sono io, nè la sua mamma. Come Gesù Cristo si è staccato è andato a predicare».

Il padre del classe 2000 ha rivelato anche una particolare richiesta che ha fatto al figlio. Vuole il Pallone D’Oro a casa Kean.