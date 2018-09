Papera Alisson: topica clamorosa del portiere del Liverpool durante la partita contro il Leicester – VIDEO

Essere bravi con i piedi, a volte, può diventare un problema. Lo sa bene Alisson, che palla al piede è sicuramente uno dei portieri migliori del mondo, se non il numero uno sul panorama internazionale. Il portiere brasiliano, tuttavia, è un essere umano: sbaglia anche lui, commette delle leggerezze anche lui e non sempre riesce a cavarsela nelle vesti di libero. Stavolta, però, l’errore commesso gli è costato un gol subito: la ricezione di palla non va per il verso giusto, lui incespisca sul pallone in area e regala a Ghezzal la rete del momentaneo 2-1 del Leicester in casa contro il Liverpool. Tanti gli sfottò sui social: c’è chi lo ha addirittura paragonato a Karius, fresco di approdo al Besiktas. Ma il brasiliano guarda avanti e pochi minuti dopo ha compiuto un ottimo intervento su Iheanacho. Quando si dice avere personalità. Personalità che Alisson ha in dosi massicce.