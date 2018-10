Paquetà al Milan, le reazioni sui social per il colpo rossonero

Paquetà primo colpo del Milan di Leonardo per gennaio, il trasferimento scatena le reazioni dei tifosi brasiliani sui social network

Paquetà è il colpo messo a segno da Leonardo per il Milan in vista di gennaio. Quest’oggi la notizia della trattativa fatta e finita tra il Milan e il Flamengo ha colto di sorpresa tutti. Addirittura secondo i media brasiliani il calciatore starebbe già effettuando in giornata le visite mediche in Brasile per il suo prossimo club alla presenza di due emissari del club meneghino. Il club brasiliano, infine, ha confermato i colloqui con la dirigenza di via Aldo Rossi. Il Milan ha superato la concorrenza di diversi club come il Psg.

Del nuovo acquisto del Milan, inoltre, ne aveva parlato anche il campione brasiliano Neymar, visto che il Psg era nel novero dei club interessati a lui: «Paquetá? Non ho ancora parlato con lui del PSG. È un grande giocatore e conosco le sue qualità. Sono sicuro che sarà un crack», aveva detto settimana scorsa il brasiliano prima della sfida di Champions. La notizia dell’arrivo del trequartista classe ’97 ha suscitato parecchie reazioni nel mondo dei social network e non solo tra i tifosi brasiliani. In molti hanno espresso il proprio malcontento per la partenza di Paquetà e hanno sfogato il loro dissenso su Twitter.

CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24.COM