Paquetà al Milan, qualcosa non va? In Brasile aprono un’inchiesta

Secondo le indiscrezioni provenienti in Brasile è stata aperta un’inchiesta interna per il trasferimento di Paquetà al Milan

Il trasferimento di Lucas Paquetà al Milan è finito sotto la lente di ingrandimento. Il giocatore lascerà il club brasiliano nella prossima finestra di mercato, a gennaio (potrebbe arrivare in rossonero con alcune settimane d’anticipo, a dicembre, dopo la fine del campionato brasiliano). Secondo globoesporte, il trasferimento non è a rischio ma oggi arrivano delle novità importanti con il presidente del Consiglio Deliberativo del club brasiliano, Rodrigo Dunshee, vuole mettere sotto la lente d’ingrandimento il prezzo del cartellino e il momento in cui è arrivata la cessione.

Dunshee vuole vederci chiaro: «L’affare non è chiaro – dice il presidente del Consiglio Deliberativo del Flamengo – Il trasferimento di Paquetá ha caratteristiche non standard che attirano l’attenzione. Il mercato si apre a gennaio ma la trattativa è stata chiusa a ottobre con il Flamengo in piena lotta per il tutolo. el prezzo totale, il 30% va a una società. E il presso è ben al di sotto della clausola (nel contratto c’è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ndr). Aprirò un’inchiesta per studiare cosa è successo. Penso che sia molto strano, penso che ci siano altri interessi».