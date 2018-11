Paquetà comunitario libera due slot per il Milan

Il Milan ha già ingaggiato Paquetà. Il brasiliano ha il passaporto comunitario: ottime notizie per i rossoneri in vista del mercato

Ottime notizie per il Milan: Lucas Paquetà è in possesso del passaporto comunitario e può liberare così due slot per extracomunitari a gennaio per il Milan. Ottime notizie per i rossoneri che potranno agire liberamente sul mercato invernale. Gli infortuni costringeranno la società del Fondo Elliott a rivedere i propri piani e a investire pesantemente sul mercato. L’accordo con il brasiliano è ormai stato chiuso e nelle prossime settimane, al termine del campionato brasiliano, il giocatore potrebbe già sbarcare in Italia (potrà giocare però solo da gennaio).

Il trequartista lunedì si è sposato con Maria Eduarda Fournier e grazie al matrimonio si è scoperto che il giocatore è in possesso anche di passaporto portoghese grazie alle origini della madre Cristiane. Il calciatore nelle ultime ore ha parlato in maniera entusiasta della sua nuova avventura: «Sono pronto! E’ arrivato il momento dei saluti e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza. Ringrazio il club per tutto ciò che mi ha dato, ma dopo dodici anni credo sia giunto il momento di partire. Ora devo riposare e pensare all’ultima partita ma sono certo che sarà solo un arrivederci, non un addio».