A tutto Paratici: «Penso a un altro Ronaldo. Cristiano? Non è stato difficile prenderlo»

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato del mercato, del colpo Ronaldo e dei nuovi acquisto

Fabio Paratici è stato premiato ieri nella sua Piacenza, ha ricevuto la Coppa d’Oro. Lui, piacentino di Borgonovo, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, parlando dei colpi di mercato passati e futuri. Il direttore sportivo della Juve non ha mai avuto dubbi sull’arrivo di Cristiano Ronaldo: «Non ho mai avuto dubbi perché Ronaldo era molto deciso, sin dall’inizio. Voleva venire alla Juventus e quando i campioni prendono una decisione è quella. Poi quando le società sono due istituzioni come Real e Juve è tutto più facile. Ronaldo è il presente ma io penso già al futuro».

Il direttore sportivo bianconero ha elogiato Cristiano Ronaldo, un campione dentro e fuori dal campo, ha parlato di sanzione giusta per il rosso in Champions a Valencia, e ha parlato del possibile ritorno di Pogba: «Paul è un giocatore del Manchester e finché lo sarà è giusto non parlarne. Bonucci? Chi lascia la Juve ha sempre parole di apprezzamento. Da noi c’è amore, c’è un clima di famiglia che si tramanda negli anni dalla proprietà. Alla Juve si è coccolati e Cristiano Ronaldo lo ha già notato. Bernardeschi? Siamo contenti della sua crescita. Emre Can e Cancelo? Li abbiamo seguiti a lungo e non ci sorprendono».