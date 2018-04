Chelsea e Monaco su Paratici. La Juve vuole blindare il ds e Marotta: i dettagli

La Juventus pensa al futuro e proverà a rinnovare i contratti di Fabio Paratici e Beppe Marotta. Le ultimissime

Fabio Paratici è uno dei segreti vincenti della Juventus. Il direttore sportivo, braccio destro di Beppe Marotta, ha lavorato nell’ombra e ha prodotto tantissimi risultati. I due dirigenti hanno lavorato insieme alla Sampdoria ma Marotta ha voluto portare con sé il ds, facendo arrabbiare l’allora presidente doriano Garrone che disse: «Non sono arrabbiato con la Juve per l’ingaggio di Marotta ma sono arrabbiato perché mi hanno portato via un ottimo ds come Paratici. E questo non lo perdono a Marotta, perchè è una decisione sua e non certo del presidente Agnelli».

Il ds piace a tanti club e avrebbe ricevuto offerte importanti da Chelsea e Monaco. Secondo Tuttosport però la Juventus non si lascerà trovare impreparata. Il quadro dirigenziale della Juve ha il contratto in scadenza a fine stagione ma non sembrano esserci dubbi sul futuro. Marotta più volte ha ribadito di essere in totale sintonia con il presidente Agnelli: non ci saranno problemi per il rinnovo. Anzi: c’è già più di un impegno sulla parola per prolungare l’accordo di tutto lo staff dirigenziale, compreso Pavel Nedved e inclusi naturalmente i collaboratori dell’ad Beppe Marotta.