Leandro Paredes, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo ed ex Roma, è finito nel mirino del Milan di Leonardo e Maldini

Lucas Biglia sarà fermo per 6-8 settimane, Bakayoko non ha ancora convinto del tutto. In mediana la coperta è corta e il Milan potrebbe correre ai ripari. Il club rossonero cerca un nuovo centrocampista e ha messo gli occhi su Aaron Ramsey ma il gallese dell’Arsenal è un nome buono soprattutto per il prossimo mercato estivo. Il centrocampista infatti è in scadenza di contratto e i rossoneri, secondo fonti inglesi, sarebbero vicini all’intesa. A gennaio potrebbe arrivare un altro centrocampo: Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino dello Zenit San Pietroburgo, ex Roma, è da tempo accostato ai rossoneri. Il mediano piaceva già a Mirabelli e Fassone e ha ricevuto gli apprezzamenti anche della nuova dirigenza milanista. Secondo Tuttosport infatti, il Milan potrebbe fare un concreto tentativo a gennaio per il centrocampista classe ’94. I rossoneri cercano un nuovo interprete per la mediana e Paredes potrebbe essere il profilo giusto. Il centrocampista non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Italia ma lo Zenit chiede 30 milioni di euro, una cifra proibitiva in questo momento per il Milan dopo la spesa di oltre 35 milioni per Paquetà. Il Milan però proverà ad ammorbidire la posizione dei russi.