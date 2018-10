Vittorio Parigini, attaccante del Torino, è finito nel mirino della Juventus. Il club bianconero continua a seguire il calciatore

Vittorio Parigini dal Torino alla Juventus? E’ questo il percorso che potrebbe compiere il talentino di proprietà granata. Il giovane calciatore, classe ’96, si sta ritagliando uno spazio importante ma, come svelato da lui stesso, in estate avrebbe potuto vestire la maglia bianconera…dell’Udinese: «Ho avuto la possibilità di andare a Udine in estate poi mi sono imposto nel Torino e sono felicissimo di questo dopo tanti anni di prestito». Il calciatore si è detto felice della permanenza in granata ma attenzione ai movimenti di mercato della Juventus.

Secondo il Corriere di Torino, la Vecchia Signora avrebbe nel mirino Vittorio Parigini. Il giocatore è un vecchio pallino del direttore sportivo bianconero e presto potrebbe lanciare l’assalto al giocatore che ieri ha trovato spazio anche con l’Under 21. Il ragazzo, cresciuto nel Toro, sarebbe stato approcciato dal Sassuolo, che potrebbe ingaggiare il calciatore o in sinergia con la Juventus oppure potrebbe acquistarlo per regalare un prezioso rinforzo a De Zerbi per proseguire la scalata in classifica. Il Toro già in passato ha rifiutato delle offerte, come rivelato da Cairo: «Sono orgoglioso e felice di vederlo in Serie A, è con noi da sempre. In passato abbiamo rifiutato offerte della Juve per lui».