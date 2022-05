Parisi: «Che vittorie contro Juve, Napoli e Fiorentina. altro regalo ai tifosi»

Parisi è pronto alla sfida contro l’Inter, le sue dichiarazioni: «Andreazzoli: grazie a lui riusciamo a far emergere le nostre qualità»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabiano Parisi ha parlato della prossima sfida contro l’Inter. Le sue dichiarazioni.

DUMFRIES – «È uno dei migliori nel ruolo, sarà bellissimo e stimolante sfidarlo. A me piace affrontare i campioni anche per misurare la mia crescita. Mi toccherà una gara di sacrificio, dovrò stare molto attento alla fase difensiva. Però anche a me piace spingere e cercherò di metterlo in difficoltà».

SCONFITTA COPPA ITALIA – «Ero infortunato, ma i miei compagni fecero una grandissima prestazione. Peccato per quel gol di Ranocchia al 94’, siamo andati vicinissimi all’impresa».

PRESTAZIONI CONTRO LE BIG – «Merito di un grande allenatore come Andreazzoli: grazie alle sue idee riusciamo a far emergere le nostre qualità con spensieratezza e determinazione. Abbiamo fatto bene con l’Inter, vinto in casa della Juve, poi con Napoli e Fiorentina abbiamo centrato due rimonte fantastiche nel finale. Ora voglio chiudere alla grande il campionato, magari vendicando a San Siro quell’ultima volta in A contro l’Inter, che all’Empoli costò la retrocessione. Sarebbe un regalo per i nostri tifosi».