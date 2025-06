Parma, UFFICIALE l'ingaggio di Carlos Cuesta. Il comunicato sul nuovo allenatore dei crociati - Calcio News 24

Parma, ufficiale Carlos Cuesta nuovo allenatore: guiderà la Prima Squadra dal 1° luglio. Ecco il comunicato

Parma, 19 giugno 2025 – Il Parma Calcio ha ufficializzato oggi un’importante novità per la guida tecnica della Prima Squadra Maschile. A partire dal 1° luglio 2025, sarà Carlos Cuesta il nuovo allenatore dei crociati. Una scelta giovane e ambiziosa che segna un nuovo capitolo per il club emiliano, da sempre attento alla valorizzazione dei talenti, sia in campo che in panchina.

Cuesta, nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Il nuovo tecnico arriva con una reputazione solida, maturata in ambito internazionale grazie al suo percorso come assistente in club di alto livello, in particolare in Premier League, dove ha affiancato Mikel Arteta all’Arsenal. La scelta del Parma in vista del campionato 2025-2026 di Serie A dimostra la volontà del club di puntare su un profilo moderno, preparato tatticamente e capace di instaurare un rapporto forte con i giovani calciatori.

Il Parma, che ha recentemente conquistato la salvezza in Serie A, sta ora gettando le basi per un progetto tecnico più stabile e duraturo. L’ingaggio di Cuesta rappresenta un segnale forte in questa direzione: si punta su idee innovative e su una metodologia di lavoro in linea con il calcio europeo contemporaneo. La società crociata è convinta che il nuovo allenatore possa imprimere una chiara identità di gioco alla squadra, proseguendo il processo di crescita iniziato nelle ultime stagioni.

Con l’arrivo di Cuesta, il Parma Calcio intende anche rafforzare il proprio appeal a livello internazionale, puntando su un allenatore giovane ma già stimato nell’ambiente per la sua competenza, leadership e capacità comunicative. La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Federico Cherubini, ha lavorato intensamente nelle ultime settimane per concludere l’accordo, trovando piena sintonia con il tecnico spagnolo sia sul piano progettuale che sul fronte contrattuale.

Il Parma si prepara dunque ad accogliere Cuesta a Collecchio nei prossimi giorni, dove inizierà il lavoro sul campo in vista del ritiro estivo. L’obiettivo è chiaro: dare continuità alla presenza in Serie A, valorizzare i talenti della rosa e costruire una squadra competitiva, coerente con la visione ambiziosa del club.