Parma Fiorentina, Cherubini a Dazn: «In attacco siamo completi numericamente, ma faremo tutte le valutazioni. Esonero Cuesta? Lui è consapevole di una cosa»

Parma Fiorentina, Cherubini ha parlato ai microfoni di Dazn parlando nei dettagli sia del calciomercato che del futuro di Cuesta. Le sue dichiarazioni

A pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina, Cherubini, ds dei Ducali, ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole.

ATTACCO – «Abbiamo passato un periodo dell’anno con qualche difficoltà numerica. I ragazzi stanno rientrando e siamo fiduciosi».

MERCATO – «Numericamente siamo convinti che la rosa sia completa anche in attacco. Ci piacerebbe prima ritrovare i nostri ragazzi e poi faremo una valutazione con calma».

CUESTA – «E’ un percorso che abbiamo iniziato in estate cambiando tantissimo. Il mister ha fatto un grande lavoro. Adesso dobbiamo alzare l’asticella e lui ne è consapevole. Dobbiamo assolutamente raggiungere l’obiettivo che è quello di restare in Serie A».