Parma, Gagliolo: «Siamo partiti tardi. Troppi problemi»

Riccardo Gagliolo, difensore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia.

PRESTAZIONE – «Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, avevamo tante assenze che non devono essere una giustificazione. Abbiamo cercato in tutti i modi di fare la partita, siamo andati sotto 0-2 e penso che abbiamo avuto una grandissima reazione perché recuperare due gol di svantaggio in Serie A non è semplice. Abbiamo fatto gol, ne ho sbagliato un altro, poi abbiamo creato diverse occasioni e infine conquistato il rigore pareggiando la partita. C’erano diverse assenze, il mister ha scelto una mezzala come terzino e penso che Alberto (Grassi, ndr) si sia comportato molto bene».

SERIE A – «Siamo partiti tardi in questa stagione, abbiamo avuto diverse problematiche, ci sono le Nazionali e dunque alcuni calciatori vanno via. Io stesso sono stato un mese infortunato, abbiamo alcuni ragazzi con il Covid-19: il Mister non ha mai avuto l’intera rosa a disposizione e non è semplice. Ci stiamo provando, stiamo cercando di mettere in atto ciò che chiede il Mister e oggi secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo concesso due reti che potevamo evitare ma la reazione c’è stata ed è quella la cosa più importante».